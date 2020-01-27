شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة دبى للإبداع الرياضى تفتح أبوابها لأبطال أولمبياد طوكيو وتستعد لدورتها الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فى دبى، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، اجتماعها الدورى برئاسة موزة المرى عضو مجلس إدارة مجلس دبى الرياضى الأمين العام للجائزة، وحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبى الرياضى مدير الجائزة، ومنسقى لجان الجائزة، ومنتسبى الأمانة العامة.

وتم فى الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للفترة المقبلة من الدورة الحادية عشرة للجائزة الأكبر من نوعها والأولى التى تعنى بجانب الإبداع فى العمل الرياضي، حيث تضمنت الخطة التشغيلية عددا من المبادرات والفعاليات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة من يناير الجارى وحتى شهر يناير 2021، وكذلك برامج عمل اللجان العاملة فى الجائزة وهي: الفنية والتحكيم والاتصال والتسويق.

ونقلت موزة المرى توجيهات مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبى الرياضى رئيس مجلس أمناء الجائزة، وتأكيده على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها فى المبادرات والبرامج التى تطلقها الجائزة، ومن بينها الاستعداد للخمسين، وكذلك أداء الجائزة لدورها ضمن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" فى تمكين المجتمعات باعتبار الرياضة من أهم محفزات تنمية المجتمع لارتباطها بالحالة البدنية والنفسية والرح المعنوية وسعادة أفراد المجتمع، وكذلك التأكيد على حجم المسؤولية التى تقع على عاتق مجلس أمناء الجائزة والعاملين فيها من أجل تحقيق الأهداف الكبيرة التى تقع على الجائزة فى الارتقاء بمستوى رياضيينا الأفراد والمؤسسات وترسيخ نهج الإبداع فى العمل الرياضي.

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وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الترويجية ودعوة القطاع الرياضى للتنافس فى فئات الجائزة على المستوى الفردى والجماعى والمؤسسي، كما تم التأكيد على مراعاة مشاركة الرياضيين فى دورتى الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو صيف هذا العام، ومتابعة نتائجهم ودعوة المتميزين من أصحاب الإنجازات للمشاركة من خلال المنصة الذكية التى تتيح التسجيل واستكمال جميع الملفت المطلوبة من خلال أجهزة الهاتف الذكية والأجهزة اللوحية الذكية.

وتضمنت الخطة التشغيلية مواعيد الاجتماعات المقبلة لمجلس أمناء الجائزة و اللجان العالمة والملتقيات والمؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان بالفائزين بالدورة 11 من الجائزة، إلى جانب خطة التواصل والتعاون مع سفراء الإبداع الرياضى الذين تم اختيارهم من الشباب الرياضيين الواعدين من 6 دولة عربية و6 رياضات فردية ممن سبق لهم الفوز فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وأولمبياد الشباب فى بوينس آيريس 2018 والذين يمتلكون فرصة التنافس والتألق فى الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة فى طوكيو صيف العام الجاري، ليكون إبداعهم وتميزهم حافزا للرياضيين العرب للتألق واعتلاء منصات التتويج فى المحافل الرياضية الكبرى.

وتقرر فى الاجتماع رفع المبادرات وخطط عمل تنفيذها والتوقيتات الزمنية لإنجاز التكليفات والمبادرات الى مجلس الأمناء لاعتمادها وانجازها بالشكل الذى تناسب مع مكانة الجائزة الرائدة فى تطوير القطاع الرياضى فى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربى والعالم، وكذلك دورها فى تمكنى المجتمعات من خلال الرياضة التى تمثل لغة التسامح والتعايش ووسيلة من أهم وسائل اسعاد المجتمعات وتعزيز دور الأفراد فيها.