شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم من مدغشقر لمباراة المصرى وإينوجو رينجرز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات، بالنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع بين المصري ومضيفه فريق اينوجو رينجرز إلى طاقم تحكيم دولى من مدغشقر، يقوده حكم الساحة اندوفيترا راكوتوجاونا، ومعه كل من ليونيل أندرياناتيانا مساعد حكم أول، وفيلومانانا جينورو مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا .

جدير بالذكر أن المباراة ستقام فى التاسعة مساء الأحد المقبل، الثانى من فبراير، باستاد نامدى أزيكيوى بمدينة اينوجو النيجيرية.

من جهته أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أن تسرع مهاجميه أمام مرمى نواذيبو الموريتانى كان السبب الرئيسى فى تأخر إحراز هدف الفوز حتى الدقائق الأخيرة فى المباراة، التى جمعت الفريقين أمس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة، والتى فاز بها المصرى بهدف نظيف.

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وأضاف جلال أن تحقيق اينوجو رينجرز النيجيرى مفاجأة بالفوز على مضيفه بيراميدز بهدف نظيف قبل اللقاء مباشرة أضفى مزيداً من التوتر على المباراة، خاصة مع رغبة لاعبى المصرى فى حسم المباراة مبكراً قبل السفر الى مدينة اينوجو النيجيرية لملاقاة فريق اينوجو المنتشى بشدة بفوزه المفاجئ على بيراميدز، وهو الفوز الذى قلب الموازين فى المجموعة.

ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبيه على مجهودهم الكبير طوال شوطى المباراة، وهو ما تكلل فى النهاية بإحراز هدف الفوز والصعود لدور الثمانية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعاً فى طرق اللعب للمصرى بهدف تحقيق الفوز سواء بمباريات الدورى أو الكونفيدرالية.

ونجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوز مثير على نواذيبيو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء أحرزه سعيدو سيمبوريه فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 9 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة ويتأهل مع بيراميدز لدور الثمانية للكونفدرالية.