شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف بديل الشناوى حال غيابه عن الأهلي أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحسم الجهاز الفنى للنادى الأهلي مصير مشاركة محمد الشناوى، حارس الفريق الأول، فى مباراة الهلال السودانى المقرر لها السبت المقبل فى أم درمان، بالجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد الإصابة التى تعرض لها الحارس خلال مباراة النجم الساحلي، التى اقيمت مساء أمس الأحد بملعب السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة للبطولة.

ويترقب جهاز الأهلي نتيجة الأشعة التى سيُجريها محمد الشناوى على منطقة الظهر لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة الهلال السودانى، بعدما أصر الحارس على استكمال لقاء النجم للنهاية رغم إصابته حتى لا يفقد الجهاز الفنى تغييرا بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولرغبته فى استكمال المهمة مع زملائه.

Advertisements

لمعرفة بديل الشناوى حال غيابه عن الأهلى أمام الهلال، عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

وأصبح النادى الأهلي فى صدارة مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكنه يحتاج للتعادل مع الهلال السودانى على أقل تقدير لضمان التأهل، حيث يمتلك المارد الأحمر 10 نقاط متفوقا على منافسيه النجم الساحلى والهلال السودانى بنقطة واحدة.

من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادى الأهلي التفاوض مع أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، وقال مصدر فى الأهلى، إن إدارة القلعة الحمراء لا تُفكر من قريب ولا بعيد فى ضم الشناوى خلال الفترة الراهنة ولا خلال ميركاتو الصيف المقبل"، موضحاً أن الشناوى حارس جيد لكن فكرة التعاقد معه مُستبعدة للغاية لعدم الحاجة له، وفسّر المصدر رؤيته قائلاً، الأهلى يضم حالياً محمد الشناوى الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف إكرامى صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذى بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق فى أى وقت، كما يأتى الحارس الثالث على لطفى صاحب القدرات الفنية العالية.