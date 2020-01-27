شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلن رسمياً إعارة صلاح محسن لسموحة لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادى الأهلى ، انتقال صلاح محسن لاعب فريق الكرة إلى صفوف نادى سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وأنهى أمير توفيق كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادى لسموحة، وجاء انتقال صلاح محسن لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلى سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.

وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.

Advertisements

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.