شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان وحرس الحدود فى الجولة 15 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى عبد العاطي ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تشكيل تماسيح النيل الذى يستعد لمواجهة حرس الحدود فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام على ملعب المكس بالإسكندرية.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:

مسعد عوض فى حراسة المرمى، حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار، وكريم الطيب.

كما أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى: أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى إبراهيم، مصطفى الزنارى، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال عبد المجيد، أحمد فتحى فيليكس، محمد أسامة، إبراهيم كونيه، محمد عبد اللطيف جريندو، وأنطونى لوكاسا "تونى".

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9، بينما يقبع أسوان فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعدما لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

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وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام أسوان مكون من: أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفى عوض الزناري، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال، حامد خالد الجابري، أحمد فتحى حمزة فيليكس، محمد عبد اللطيف جريندو، أحمد عبد الباسط شرويدة، النيجيرى أنتونى لوكاسا.

على الجانب الآخر تبدو مباراة اليوم حاسمة فى مستقبل مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان مع تماسيح النيل، لاسيما فى ظل رغبة الفريق الجنوبى فى خطف النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط.