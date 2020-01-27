فيديو.. مصر تخسر من المغرب فى الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص بمنافسات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب كرة السلة سيدات لذوى الهمم أمام نظيره المغربى بنتيجة 19/6 فى منافسات الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص التى تقام بمصر باستاد الدفاع الجوى، وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

وكان المنتخب المصرى لكرة السلة بنين فاز بنتيجة 37- 7 على نظيره البوروندى، فى المواجهة الأولى لليوم الثانى من منافسات كرة السلة فى البطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص.

وينافس فى كرة السلة خمسة منتخبات هى: مصر والمغرب والجزائر وتونس وبوروندى.

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الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقى وفى أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، تحتضنهم القاهرة بعدما اكتمل وصول لاعبين من 42 دولة أفريقيا، وتشهد الألعاب ولأول مرة مساواة عدد اللاعبين الذكور مع الإناث 50-50 حيث يتنافسون فى أربع رياضات فى خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشى.

اقيم حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص ، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الاعلام، ودخول الدول المشاركة، وألقى هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر ، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز ، وتتواصل الكلمات بكلمة للاعبين يلقى احد اللاعبين الافارقة وكلمة الحكام والمدربين .