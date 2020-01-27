شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد جلسة مع صالح جمعة اليوم لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الأهلى جلسة مصيرية وحاسمة مع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة، أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، وهو ما سيناقشه اللاعب مع جهاز الكرة الأحمر على هامش مران الفريق ظهر اليوم الاثنين.

ويواجه مسئولو النادى الأهلى أزمة فى تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بالاستغناء عن جمعة فى يناير الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا موافقته على رحيل صالح جمعة من النادى فى يناير الجارى حيث أكد فى مؤتمر صحفى عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدورى أنه لا يحتاج صالح جمعة فى الفريق وتمنّى له التوفيق فى مكان آخر.

ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

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ويحاول مسئولو الأهلى حاليًا تسويق صالح جمعة قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية، لكنهم مازالوا يجدون أزمة فى تسويق اللاعب، خاصة أن أكثر من نادٍ يخشى من إتمام الصفقة بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية، كما أن صالح يُبالغ فى طلباته المالية يرغب فى الحصول عليها من النادى الذى قد يلعب له.

ويرفض مسئولو الأهلى بيع صالح جمعة نهائيًا واتفقوا على أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة لأى نادٍ داخل مصر أو خارجها لمدة ستة شهور أو موسمًا، وسيتم الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يُكثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع عدة أندية لتسويق اللاعب.