شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الوزير مع مسئولى اتحاد اليد تحدد مكافآت أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد جلسة مع وزير الشباب والرياضة خلال الساعات المقبلة، للحديث حول المكافآت الاستثنائية التى وعد الوزير بصرفها فى حال التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التتويج بالبطولة الأفريقية السابعة فى تاريخه، بالفوز على تونس على أرضه ووسط جماهيره فى النسخة التى اختتمت أمس بتونس وتأهل من خلالها إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

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ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

تخلص منتخب مصر من الدخول فى حسبة برمة والمشاركة فى ملحق التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد، حيث إن البطولة الأفريقية تؤهل فقط بطل أفريقيا للدورة الأولمبية.

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة فى تمام الثالثة والنصف عصرا قادمة من تونس وسط استقبال حافل من أسرة كرة اليد وأسر اللاعبين.