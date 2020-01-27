شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. أوسة يحطم مقاييس العمر مع دجلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد عبد المنصف "أوسة" سلسلة تحطيم مقاييس العمر، الأمر الذى دفع اليونانى تاكيس جوني، المدير الفنى لفريق وادى دجلة للتغنى بالحارس، والتأكيد على أنه أسطورة في هذه البلد، وأن ما يفعله لا يحدث في الدوريات الأوروبية.

اتفق اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، على عودته للتشكيل الأساسى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الثلاثاء 28 يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان تاكيس جونيس فضل منح عبد المنصف راحة فى المباراتين الماضيتين أمام الإنتاج الحربى، ثم أسوان، ودفع بخالد وليد فى مركز حراسة المرمى من أجل إزالة الضغوطات عن "أوسة" واتاحة فرصة المشاركة لخالد وليد.

ورغم أن المدير الفنى كان استقر على عودة عبد المنصف لحراسة عرين الفريق أمام أسوان، إلا أنه عاد وفضل منحه راحة اضافية والاتفاق مع الحارس على الاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك.

ويرصد ”الخليج 365” من خلال الفيديو التالى إحصائيات أوسة منذ ارتداء قميص الفريق الدجلاوى..

السن: 42

مواليد 6 فبراير 1977

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الطول/ 190 سم

أول مشاركة أمام المصرى 10/ 9/ 2017 وانتهت بفوز المصرى بهدف واحد

شارك مع وادى دجلة في 74 مباراة

استقبلت شباكه 106 أهداف

خرج بشباك نظيفة في 16 مباراة

ساهم في صناعة هدف أمام الإسماعيلى

تلقى 4 بطاقات صفراء ولم يتلق أى بطاقة حمراء

خرج من القائمة في 10 مباريات بالدوري والكأس

جلس بديلا فى 4 مباريات 3 فى الكأس ومباراة فى الدورى