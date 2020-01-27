شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع ترتيبات رحلة السودان مع السفير.. وفايلر يضع برنامج الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اتصالاً هاتفياً بالسفير المصرى فى السودان حسام عيسى، للتنسيق معه والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلى بالسودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلى للخرطوم مساء الخميس المقبل.

ويعقد سيد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر الفريق إلى السودان، وتشهد الجلسة الاطمئنان على ترتيبات السفر وبرنامج تدريب الفريق فى السودان ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق هناك.

ويستعد لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتصدر الأهلى المجموعة الثانية فى البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.

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وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاى، وأدار اللقاء الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.