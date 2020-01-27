50 طفلا من ذوى الهمم فى احتفالية ماكدونالدز راعى الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عدد كبير من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على هامش احتفالية شركة مانفودز – ماكدونالدز مصر عن رعايتها لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص " مصر 2020" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تقام بالقاهرة فى الفترة من 26 وحتى 31 يناير 2020 باستادى القاهرة والدفاع الجوى بمشاركة 42 دولة عربية وأفريقية، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة 2030 .

وشارك ما يقرب من 50 طفلا من ذوى الهمم فى احتفالية ماكدونالدز، وشاركوا فى العديد من الألعاب المتمثلة فى الرسم والمكعبات وغيرها من الألعاب التى تساعد على زيادة نسبة الذكاء لدى الطفل.

تأتى مشاركة ماكدونالدز الراعى الرسمى للأولمبياد الخاص كجزء من استراتيجية الشركة التى تضع تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية لتنمية المجتمعات التى تعمل بها على رأس أولويتها، وتولى اهتماماً خاصاً بالطفل والمبادرات التى تكون لها تأثير إيجابى على تحسين معيشة الأطفال.

كما سترعى ماكدونالدز المنطقة الخاصة بصغار اللاعبين والذين تتراوح أعمارهم بين 5-7 سنوات، من خلال تقديم العديد من الأنشطة والعروض الترفيهية الخاصة بالأطفال.

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وتختتم مصر رئاستها للاتحاد الأفريقى باستضافتها تلك البطولة بعد النتائج المبهرة على مستوى الأفريقى والدولى التى تحققت منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى من الرئيس الغينى ألفا كوندى فبراير الماضي، بجانب استضافة مصر للعديد من الأحداث والملتقيات الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم شهر يونيو الماضى وكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما شهر نوفمبر الماضى، بالإضافة الى ملتقى الشباب العربى الأفريقى بمحافظة أسوان، والذى استمر لمدة 3 أيام.

وفى هذا الإطار قال علاء فتحى المدير العام لشركة مانفودز مصر، "إنه لشرف لنا أن نكون أحد الرعاة الرسميين لهذا الحدث الدولى، والذى يأتى فى إطار جهود ماكدونالدز لدعم ذوى القدرات الخاصة كجزء من مبادرات الشركة التى تهدف إلى ترك أثراً إيجاباً على حياة الأطفال، باعتبارها عنصراً وركيزة اساسية فى بناء المجتمع."

وأضاف فتحى، أن الشركة تولى اهتماما خاصا بالأطفال حيث قامت الشركة برعاية حملة التوعية ودمج أطفال التوحد، بالإضافة إلى المشاركة بمشروع الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التضامن وجمعية خير وبركة، وهذا بجانب الأنشطة التى تهتم برعاية ودمج الأطفال الأيتام، ودور الشركة فى تحسين معيشة الأطفال فى منطقة عزبة خيرالله.

كما ستشهد البطولة مشاركة 768 لاعباً ولاعبة من 42 دولة أفريقية، وتعد أول ألعاب فى العالم يتساوى فيها عدد اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت بأبوظبى مارس 2019.