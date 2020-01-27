شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو كرة سلة يوقفون مباراة بالدورى الأمريكى حدادًا على كوبى براينت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر لاعبو سان أنطونيو سبيرز وتورنتو رابتورز فى الدوري الأمريكي لكرة السلة، مخالفة قاعدة مرور 24 ثانية المسموح فيها احتفاظ الفريق بالكرة فى بداية المباراة عمداً تقديراً لذكرى رحيل أسطورة كرة السلة الراحل حديثاً كوبي براينت الذي اشتهر بارتداء الرقم 24 مع لوس أنجلوس ليكرز، حيث لقى كوبى براينت أحد أفضل لاعبى كرة السلة فى التاريخ، مصرعه فى حادث تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مسؤولون بمدينة كالاباساس، إن 8 أشخاص آخرين بالإضافة إلى كوبى، قتلوا أيضا عندما ارتطمت الطائرة بجانب تل.



حداد على رحيل كوبي براينت

وتلقى العالم الرياضى أمس الأحد، نبأ حزين بمصرع نجم كرة السلة الأمريكى السابق كوبى براينت عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته وآخرين، بعد تحطم طائرته الخاصة فى مدينة كالاباساس.

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وذكرت التقارير العالمية، أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

وكشفت تقارير صحفية، أن جيانا ابنه نجم كرة السلة الأمريكى كوبى براينت، لقت مصرعها، فى حادث تحطم طائرة والدها الخاصة، صباح أمس الأحد، والتى أدت إلى وفاة 3 أشخاص آخرين بجانب براينت وابنته.



وقف مباراة فى الدورى الامريكى لكرة السلة

وفاز كوبي، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، 5 مرات بدورى الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بى ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد، وكان يبلغ من العمر 41 عاما، واشتهر كوبى بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز فى عام 2006، وهو ثانى أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد فى مباراة فى تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

واعتزل اللعب فى عام 2016، وذلك بعد 20 موسما فى صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز، ومنذ ذلك الحين، ألّف عدة كتب للأطفال، كما باشر مشروعات فى مجال الإعلام والأعمال.