شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يتحدى الجميع: لا يوجد شخص يجبرنى على الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام عاشور، قائد النادى الأهلي ولاعب وسط الفريق، أنه لا يخطط للاعتزال فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه بإمكانه مواصلة رحلة العطاء فى عالم الساحرة المستديرة حتى ثلاثة مواسم مقبلة ولن يجبره أحد على الاعتزال.

وقال عاشور، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، "لم ولن أساوم الأهلى من قبل، أى مسئول كان يتحدث معى عن تجديد عقدى كنت أقوم بالتوقيع دون اية مفاوضات لأننى ابن النادى، أنا لاعب فى النادى الأهلى وأرى أنه بإمكانى اللعب لمدة ثلاث سنوات أخرى".

وأضاف حسام عاشور، "أنا من أكثر لاعبى العالم تحقيقًا للألقاب بعدما فزت بـ36 بطولة مع الأهلى، وقدمت الكثير للفريق وليس من المنطق أن يطلب أحد منى الرحيل، خاصة أن الأهلى يقدر أبناءه جيدا".

على صعيد آخر، وافق السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على مقترح لجنة التخطيط بإعارة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق حتى نهاية الموسم للحفاظ على مستوى اللاعب، الذى لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق هذا الموسم، رغم تألقه مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا ومساهمته الواضحة فى تأهل المنتخب لأولمبياد طوكيو.

Advertisements

واقترب عمار حمدى من الانتقال لطلائع الجيش، بعدما توصل الأخير لاتفاق على ضم لاعب وسط الفريق الأحمر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ومن المقرر أن يوقع عمار على عقود انضمامه إلى طلائع الجيش خلال الأيام القادمة، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة، وخرج عمار حمدى من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، حيث شارك فى 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بنى سويف فى كأس مصر.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.