شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعدادات للهلال ويطعم لاعبيه قبل السفر للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم استعداده لمواجهة الهلال السودانى، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ويتصدر الأهلى مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.

ويقوم الجهاز الطبى للفريق بتطعيم اللاعبين والجهاز الفني استعدادا للسفر للسودان لمواجهة الهلال السبت المقبل.

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وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.