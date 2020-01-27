شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: كنت بهرب من المدرسة لمتابعة الأهلي فى اليابان ومثلى الأعلى حسام غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد حمدى فتحي لاعب وسط النادى الأهلى ذكريات الفترة الذهبية للقلعة الحمراء تحت قيادة مانويل جوزيه، عندما شارك الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية.

وقال حمدى فتحى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، "كنت بهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلى فى اليابان، وقتها كان عمرى 10 أو 11 عاما، والمباريات كانت فى التاسعة صباحًا".

وأضاف لاعب وسط النادى الأهلي أنه كان يتمنى أن يكون له شقيق باسم "أحمد"، ليكون لقبه أحمد فتحى، مثل جوكر القلعة الحمراء ومنتخب الفراعنة المخضرم أحمد فتحى، مضيفا، "مثلى الأعلى محليًا حسام غالى، وعالميًا سيرجيو بوسكيتس".

وكشف حمدى فتحى عن موعد عودته إلى المشاركة فى المباريات قائلاً، "عودتى للملاعب ستكون فى مايو المقبل".

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على صعيد آخر، وافق السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على مقترح لجنة التخطيط بإعارة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق حتى نهاية الموسم للحفاظ على مستوى اللاعب، الذى لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر هذا الموسم، رغم تـألقه مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا ومساهمته الواضحة فى تأهل المنتخب لأولمبياد طوكيو.

واقترب عمار حمدى من الانتقال لطلائع الجيش، بعدما توصل الأخير لاتفاق على ضم لاعب وسط الفريق الأحمر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ومن المقرر أن يوقع عمار على عقود انضمامه إلى طلائع الجيش خلال الأيام المقبلة، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة، وخرج عمار حمدى من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، حيث شارك فى 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بنى سويف فى كأس مصر.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.