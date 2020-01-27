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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هدير التونى نجمة الطائرة: كان نفسى أكون مصممة أزياء ومثلى الأعلى هند رستم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى هدير التونى نجمة الكرة الطائرة بالزمالك السابقة أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.. بحب اقرأ كتير فى مجالات مختلفة.
هدير التونى 1
المكرونة البشاميل.. بعملها حلو جدا بصراحة وكل الناس بتقولى كدة.من نجمك المفضل؟
هند رستم.. بحبها جدا بصراحة وبحب أتفرج عليها.من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.. خصوصا الفترة الأخيرة بقيت بحب كل أغانيه.
مصممة أزياء.. بحب كل ما هو جديد فى عالم الموضة والفاشون.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا لا خالص.. دايما بتجاهل المعاكسات.
هدير التونى 2
هند رستم زى ما قولت لك بحبها قوى.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. مريح بالنسبة لى أكتر بصراحة ولكن بتجه للفورمال أكيد فى المناسبات.
هدير التونى 4
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