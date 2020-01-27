بعد الشغب أمام مصر.. تونس مهددة بالاستبعاد من ملحق الأوليمبياد وبطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر معاذ بن زايد عضو جامعة كرة اليد التونسية "اتحاد كرة اليد التونسي"، عن قلقه من اجتماع لجنة تأديب الاتحاد الإفريقي.

وأشار بن زايد في تصريحات لإذاعة "موازيك" التونسية، أن العقوبات قد تكون كبيرة وتهدد تونس بالإقصاء من الملحق العالمي المؤهل لأوليمبياد طوكيو 2020، والإقصاء من بطولة العالم 2021 في مصر.

وشهدت المباراة النهائية بين مصر وتونس، أحداث شغب من الجماهير التونسية قبل النهاية بدقيقتين لتتوقف المباراة، ويغادر المنتخب المصري الصالة بعد إصابة لاعبين.

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وتوج المنتخب المصري بالبطولة الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه ليتأهل للأوليمبياد، فيما يخوض المنتخب التونسي الملحق العالمي المؤهل للأوليمبياد في إبريل المقبل للترشح لطوكيو في مجموعة تضم فرنسا، وكرواتيا، والبرتغال.

وترشح المنتخب التونسي ضمن 7 منتخبات إفريقية إلى كأس العالم المقرر في مصر 2021.

وأكمل معاذ: "المنتخب المصري يستحق الفوز، وخيبة أمل لنا لخسارة اللقب، كنا نعول على الفوز بالبطولة".

وأضاف: "سنعقد اجتماعا مع المدرب خلال 48 ساعة المقبلة، للتحدث حول مستقبله، ووضع خطة للمرحلة المقبلة".