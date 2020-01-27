الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للهلال.. تطعيم اللاعبين.. وجلسة بين عبد الحفيظ وفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وكان الأهلي قد فاز على النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعات أفريقيا.

من جانبه، يقوم الجهاز الطبي للفريق الأول بتطعيم اللاعبين والجهاز الفني؛ قبل السفر إلى السودان، كما يعكف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق على ترتيب كافة أمور البعثة مع السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان.

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كما يعقد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر الفريق إلى السودان، إلى جانب الاطمئنان على ترتيبات السفر وبرنامج تدريب الفريق في السودان ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق هناك.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الخميس المقبل، على أن يسبق البعثة كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي المدير الإداري؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات والتأمين وغيرها من الأمور التنسيقية قبل وصول البعثة للعاصمة السودانية الخرطوم.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لمجموعات الأبطال رفقة كل من النجم الساحلي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وحصد الأهلي 10 نقاط تصدر بها جدول المجموعة، يليه النجم الساحلي والهلال بتسع نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم جدول الترتيب بنقطة واحدة.