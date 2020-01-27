فيديو.. كيف نعى نيمار أسطورة كرة السلة براينت بعد إحراز هدف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: نعى نيمار نجم باريس سان جيرمان، رحيل أسطورة كرة السلة كوبي براينت، بعد إحرازه الهدف الأول لفريقه في شباك ليل بالدوري الفرنسي. وسجل نيمار هدفين لسان جيرمان قاد بهما فريقه للفوز بالمباراة. وأشار نيمار بعد إحرازه الهدف الأول من ضربة جزاء للرقم الذي كان يرتديه كوبي براينت.

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