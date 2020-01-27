الشرطة تكشف تفاصيل تحطم طائرة براينت: سوء الأحوال الجوية والضباب وراء الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن سبب تحطم طائرة كوبي برايت أسطورة كرة السلة والتي أدت إلى وفاته رفقة ابنته و7 أشخاص آخرين.

ولقي أسطورة كرة السلة المعتزل، كوبي براينت، حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية نقلًا عن المتحدث باسم الشرطة الأمريكية فإن الضباب الكثيف في جنوب ولاية كاليفورنيا، قد يكون السبب الرئيسي الذي أدى إلى تحطم المروحية.

وقال جوش روبنشتاين، المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس للصحيفة إن الملاحة الجوية امتنعت عن القيام بأي رحلات بالهليكوبتر صباح أمس الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقالت الصحيفة إن المروحية الخاصة ببراينت من نوع "سيكورسكي إس 76"، تحطمت على بعد 50 كيلومترا تقريبا، شمالا من وسط لوس أنجلوس.

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من جانبه أكد كورت ديتز، طيار سابق لشركة آيلند إكسبريس للطائرات الهليكوبتر أن الأحوال الجوية كانت سيئة صباح يوم الحادث، وقال: "لم تكن جيدة على الإطلاق".

وأضاف: "إن الحادث وقع على الأرجح بسبب سوء الاحوال الجوية التي ربما تسببت في مشاكل بالمحرك".

وتابع: "يبدو أن الطائرة كانت تسير بسرعة كبيرة في وقت التصادم ، حوالي 160 ميلًا في الساعة، وبعد رحلة استغرقت 40 دقيقة ، كان على متن الطائرة حوالي 800 رطل من الوقود وهذا يكفي لبدء حريق كبير جدا".