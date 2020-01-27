منتخب سيدات الكرة يفوز بخماسية في الجولة الثانية بالألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

فاز منتخب مصر للكرة الخماسية للسيدات بخماسية نظيفة أمام منتخب جنوب أفريقيا خلال المواجهة الثانية لسيدات مصر لدورة الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس. وتقام منافسات كرة القدم على ملاعب الدفاع الجوي . ونجح منتخب السيدات في تحقيق نتيجة كبيرة بالفوز بخماسية نظيفة وسيطرت لاعبات مصر على احداث اللقاء منذ البداية وحتي نهاية اللقاء. بهذا الفوز يتصدر منتخب الفراعنة المجموعة بعد فوزه في المباراة الاولي امام Advertisements رواندا بنتيجة ١/٥ وينتظر المنتخب المصري الفائز من رواندا وجنوب أفريقيا للعب علي لقب البطولة . رواندا بنتيجة ١/٥ وينتظر المنتخب المصري الفائز من رواندا وجنوب أفريقيا للعب علي لقب البطولة . يمثل مصر بالبطولة المنتخب المكون من ١٠ لاعبات وهم ياسمين عبد الراضي بسينت عبد العزيز وياسمين محمد وايه احمد وعليا شكرى وميرنا محسن وشروق سيد ومريم طارق ومريم محمد والاء فوزي. والجهاز الفني كابتن فايزة حيدر مدير فني ونهي احمد مدرب.

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