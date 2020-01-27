الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد المحتالين

أكد نادي الزمالك أنه لا صحة للأنباء التي رددها شخص محتال يدعي رجب العيوني عن فتح باب التعيين لخريجي جامعة القاهرة فى قناة النادي والعلاقات العامة والنادي النهري. القاهرة فى قناة النادي والعلاقات العامة والنادي النهري. وشدد النادي على أن الزمالك له قنوات رسمية يعلن من خلالها عن أي أمور تخص القلعة البيضاء سواء على الموقع الرسمي او قناة النادي. رسمية يعلن من خلالها عن أي أمور تخص القلعة البيضاء سواء على الموقع الرسمي او قناة النادي. وقرر مجلس إدارة النادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص المحتال.

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