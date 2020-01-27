اليوم سيدات سلة الأهلي تختتم تدريباتها لمواجهة سبورتنج

يختتم الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالأهلي تدريباته في السابعة مساء اليوم، على صالة النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سبورتنج غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري السوبر.

تقام المباراة في السادسة مساءً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

من المنتظر أن تعود اللاعبة شاكيلا للمشاركة مع

الفريق أمام فريق سبورتنج بعد اكتمال شفائها من الإصابة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

كان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على الصيد في المباراة الماضية بنتيجة 71-59، في إطار منافسات دوري السوبر.