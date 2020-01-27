محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك ووادي دجلة

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على تعيين محمد معروف، حكمًا لمواجهة الزمالك ووادي دجلة غدًا بالدوري. حكمًا لمواجهة الزمالك ووادي دجلة غدًا بالدوري. الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الصعود لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

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