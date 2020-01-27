أقترب مهند علي لاعب نادي الدحيل القطري ومنتخب العراق، من الانتقال لأحدى الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
قرر مهند علي الرحيل عن صفوف الدحيل بعد تعاقد النادي مع ماريو مانذوكيتش ، والكوري هان كوانج مهاجمي يوفنتوس السابقين، وقلة فرص مشاركتهمع الفريق.
ورفض مهاجم العراق الشاب صاحب ال١٩ عامًا، عدة عروض عربية من أندية كويتية وقطرية في الفترة الماضية مؤكدًا رغبته بالبقاء ضمن صفوف الدحيل، وفي حال عدم مشاركته بشكل أكبر معالفريق، أكد مهند رغبته بالرحيل إلى أوروبا وخوض حلم الاحتراف الأوروبي.
وحسبما علمت الوفد، أن اللاعب سيحسم وجهته المقبلة خلال ال٤٨ ساعة المقبلة، وقد تكون وجهته بالدوري الإيطالي، أو الاسكتلندي لأحدى القطبين نادي سيلتك أو رينجرز .
وكان مهند انضم لصفوف الدحيل مطلع الموسم الحالي قادما من الشرطة العراقي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهند علي يقترب من الاحتراف الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.