مهند علي يقترب من الاحتراف الأوروبي

أقترب مهند علي لاعب نادي الدحيل القطري ومنتخب العراق، من الانتقال لأحدى الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قرر مهند علي الرحيل عن صفوف الدحيل بعد تعاقد النادي مع ماريو مانذوكيتش ، والكوري هان كوانج مهاجمي يوفنتوس السابقين، وقلة فرص مشاركته

مع الفريق.

ورفض مهاجم العراق الشاب صاحب ال١٩ عامًا، عدة عروض عربية من أندية كويتية وقطرية في الفترة الماضية مؤكدًا رغبته بالبقاء ضمن صفوف الدحيل، وفي حال عدم مشاركته بشكل أكبر مع

الفريق، أكد مهند رغبته بالرحيل إلى أوروبا وخوض حلم الاحتراف الأوروبي.

وحسبما علمت الوفد، أن اللاعب سيحسم وجهته المقبلة خلال ال٤٨ ساعة المقبلة، وقد تكون وجهته بالدوري الإيطالي، أو الاسكتلندي لأحدى القطبين نادي سيلتك أو رينجرز .

وكان مهند انضم لصفوف الدحيل مطلع الموسم الحالي قادما من الشرطة العراقي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم كاملة.