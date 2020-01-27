اليوم: الأهلي 2001 يواجه المصري في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الاثنين مع فريق المصري، في اللقاء الذي يقام على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.
ويمتلك الأهلي في رصيده ٤١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٣ مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في ٧ مباريات، مسجلاً ٣٥ هدفاً مقابل ١٨ هدفاً في مرماه، وتتبقى له مباراةمؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة ٢٠.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.
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