غدًا .. أهلي 2000 يواجه دمياط وديًا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ يلتقي غدًا الثلاثاء مع فريق دمياط، في مباراة ودية بمدينة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

تقام المباراة في دمياط، وتأتي ضمن مجموعة المباريات الودية التي يخوضها الأهلي خلال الفترة الأخيرة، استعدادًا

لاستئناف مسابقة دوري منطقة القاهرة، التي لم يتم تحديد موعد مبارياتها المقبلة حتى الآن، ويستعد أهلي ٢٠٠٠ لاستئناف مبارياته في بطولة المنطقة، التي يحتل فيها صدارة ترتيب مجموعته برصيد ٣٣ نقطة، جمعها من ١١ فوز متتالي، مسجلًا ٥٣ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه، ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريًا، ومحمد فتحي درويش طبيبًا، وأحمد عبدالخالق إخصائيًا للتدليك.