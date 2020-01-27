سيد عبدالحفيظ يعقد جلسة خاصة مع فايلر

يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر

الفريق إلى السودان في الرابعة عصر الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وتشهد الجلسة الاطمئنان على ترتيبات السفر وبرنامج تدريب الفريق في السودان ومناقشة كافة التفاصيل

الخاصة بإقامة الفريق هناك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت القادم في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.