سيد عبدالحفيظ يتواصل مع السفير المصري بالسودان

أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالسفير المصري في السودان حسام عيسى؛ للتنسيق معه، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الشياطين الحمر بالسودان، وتنسيقكافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي للخرطوم مساء الخميس المقبل.
ويستعد لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.
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