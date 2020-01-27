رياضة | ضحية جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحية جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد نادي الأهلي للتضحية بعمار حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري بعد إعارة صلاح محسن إلى سموحة.
ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على اقتراح لجنة التخطيط بإعارة عمار حمدي صانع الألعاب حتى نهاية الموسم على أن يتم حسم مصيره النهائي بعد العودة من الإعارة.
وتألق عمار مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا وساهم في تأهل الفراعنة الصغار لأولمبياد طوكيو 2020.
واقترب عمار حمدي من الانتقال لفريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعدما خرج من حسابات رينيه فايلر تمامًا.