رياضة | خاص| عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد أفشة أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد أفشة أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر من مباراة الأمس أمام النجم الساحلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"استبعاد أفشة من المباراة بقرار من الجهاز الفني وهو استبعاد فني بحت".

وأضاف :"ما يتردد عن استبعاد اللاعب بسبب خوضه مباراة خماسة ليس له أساس من الصحة، الجهاز الفني رأى استبعاد اللاعب من المباراة وهو قرار فني فقط".

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس الأحد على النجم الساحلي بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا فيما يأتي الفريق التونوسي ثانياَ بـ9 نقاط.