رياضة | عاجل.. إيريكسين يصل إيطاليا لإتمام انتقاله إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيريكسين يصل إيطاليا لإتمام انتقاله إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدنماركي كريستيان إيريكسين إلى إيطاليا من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى نادي إنتر ميلان قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

وسيخضع إيريكسين للكشف الطبي، على أن يقوم بعدها بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الإيطالي.

وكان نادي إنتر ميلان قد توصل لاتفاق مع توتنهام على ضم إيريكسين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 20 مليون يورو.

وسيكون إيريكسين الصفقة الثانية التي يضمها نادي إنتر ميلان إلى صفوفه في يناير الجاري بعد النيجيري فيكتور موسيس القادم من تشيلسي.