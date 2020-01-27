رياضة | مورينيو يطلب ضم نجم ريال مدريد لتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يطلب ضم نجم ريال مدريد لتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإمجليزية يسعى توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للفريق لإبرام صفقة قوية تسعد جمهور الفريق ويضع عينه على نجم ريال مدريد.

وأوضحت التقارير الصحفية بأن توتنهام يسعى لضم صفقة من حجم كبير من أجل تعويض الرحيل المنتظر للدنماركي كريستيان إيركسن إلى إنتر ميلان الإيطالي ولكن ليس بلاعب من نفس المركز بالضرورة.

وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الكبير الذي يرغب توتنهام في التعاقد هو الويلزي جاريث بيل النجم السابق للفريق الذي يريد ريال مدريد التخلص منه منذ فترة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الصيغة التي قد ينتقل بها جاريث بيل هي إعاره مع وجود خيار الشراء ويبدو أن ريال مدريد مستعد لذلك خاصة مع وجود راتب كبير لجاريث بيل الذي لم يقدم مستوى ثابت ويصاب كثيراً.

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وكان جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد كشف مطلع الشهر الحالي حقيقة رحيل وكيله في الميركاتو الشتوي الحالي أو الصيفي عقب نهاية الموسم عن قلعة السانتياجو برنابيو.

وربطت العديد من التقارير الصحفية جاريث بيل بالرحيل إلى العديد من الأندية سواء في الدوري الإنجليزي أو الصيني أو الأمريكي وكان آخرها من إنتر ميامي الذي يمتلكه نجم الكرة العالمية ديفيد بيكهام بالإضافة إلى لوس أنجلوس جلاكسي.

وقال جوناثان بارنيت في تصريحات نقلتها شبكة ESPN العالمية:"جاريث لن يذهب لأي مكان في يناير".

وأضاف:"رحيل بيل أيضًا عن ريال مدريد في الصيف غير مرجح على الإطلاق".

وعن تصريحات زيدان قبل بداية الموسم وتمنيه رحيل بيل، اختتم بارنيت تصريحاته قائلاً:"ما قاله زيدان مخزيًا لأنه لا يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".