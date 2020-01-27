رياضة | تفاصيل جلسة فايلر مع عبد الحفيظ وعدلي قبل السفر للسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر مع عبد الحفيظ وعدلي قبل السفر للسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، وسمير عدلي المدير الإداري للترتيب لرحلة الفريق الأحمر إلى السودان.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان عصر الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيقوم عبد الحفيظ بالترتيب مع فايلر كافة الأمور الخاصة ترتيبات السفر وبرنامج تدريب الفريق في السودان ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق هناك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت القادم في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.