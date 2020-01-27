رياضة | عبد الحفيظ ينسق مع سفير مصر في السودان ترتيبات بعثة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ ينسق مع سفير مصر في السودان ترتيبات بعثة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإجراء اتصالات هاتفيًا بحسام عيسى سفير مصر في السودان للتنسيق معه، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي بالسودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي للخرطوم مساء الخميس المقبل.

ويستعد لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة