رياضة | الأهلي يٌطعم لاعبيه قبل السفر إلى السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يٌطعم لاعبيه قبل السفر إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتطعيم اللاعبين استعدادًا للسفر إلى السوادن الخميس المقبل لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي تطير إلى السودان في الرابعة عصر الخميس المقبل، ويسبقها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي المدير الإداري؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات والتأمين وغيرها من الأمور التنسيقية قبل وصول البعثة للعاصمة السودانية الخرطوم.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.