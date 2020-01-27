رياضة | الأشعة تحدد حجم إصابة حارس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأشعة تحدد حجم إصابة حارس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الأشعة على الظهر عقب تعرضه لكدمة قوية في مباراة الفريق الأحمر أمس أمام النجم الساحلي.

ويجري حارس الأهلي اليوم الاثنين أشعة على ظهره؛ للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في نهاية مباراة النجم الساحلي التونسي أمس.

وكان الشناوي قد سقط في إحدى الكرات المشتركة أثناء مباراة الأهلي والنجم وكاد بسببها مغادرة الملعب، لكنه تمسك باستكمال اللقاء؛ حتى لا يحرم الفريق من التغيير الأخير، خاصة أن السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد كان في طريقه لدخول الملعب على حساب مروان محسن.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ويحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوي ذيل المجموعة بنقطة واحدة.