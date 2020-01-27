رياضة | الأهلي يبدأ الاستعداد لموقعة الهلال السوداني ظهر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ الاستعداد لموقعة الهلال السوداني ظهر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على النجم الساحلي بهدف دون رد.

ويبدأ الفريق الأحمر في الواحدة ظهر اليوم استعداده لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وحقق الأهلي فوزا ثمينا أمس على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.