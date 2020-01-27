رياضة | مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد المدير الفني للأهلي رينيه فايلر ، اللاعب محمد مجدي قفشة من قائمة الفريق لمباراة النجم الساحلي ، وأثيرت علامات استفهام عديدة حول استبعاده.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن السبب الحقيقي وراء استبعاد محمد مجدي قفشة جاء بسبب تأديبي ، وليس فني نظراً لمشاركة اللاعب والتقاط الصور مع أصدقائه في ملعب خماسي قبل المواجهة الهامة أمام النجم الساحلي.

وقال قفشه عند سؤاله قبل المباراة عن أسباب استبعاده ، أنه لا يعلم السبب وراء خروجه من قائمة مباراة النجم الساحلي.

يذكر ان الأهلي حقق فوز صعب وغالي على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف مقابل لاشئ أحرزه جونيور إجاى ، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.