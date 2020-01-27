السومة يكشف موعد عودته للملاعب

الإثنين 27 يناير 2020

كشف السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، موعد عودته إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها منذ أيام قليلة وتحديدًا خلال مواجهة الرائد التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وكان السومة غادر الملعب عقب انتهاء مباراة الرائد، داخل عربة الإسعاف متوجهًا لأقرب المستشفيات بعد سقوطه أثناء تسجيل هدف فريقه الثاني، لتثبت الفحوصات بعدها تعرضه لخلع في الكتف وهو ما سيجعله بعيدًا عن الملاعب لمدة أسبوعين من الآن.

السومة يكشف موعد عودته

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وقال السومة، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” : “أحتاج إلى فترة علاج تمتد إلى أسبوعين، لكنني سأعمل جاهدًا للعودة بشكل أسرع من أجل مساعدة الفريق”.

وأضاف: “أستطيع العودة إلى الملاعب بعد أسبوع فقط، لكنني سأسير بخطة ثابتة مع تعليمات الأطباء حتى لا تتفاقم الإصابة”.

وأكد السومة أنه يخوض بعض التدريبات القوية على عضلات القدم من أجل عدم انخفاض معدل اللياقة البدنية خلال فترة العلاج، خاصة بعد الوصول لمستوى فني وبدني مميز في الفترة الأخيرة، وطالب الجماهير في نهاية تصريحاته بدعمه خلال الفترة المقبلة من أجل العودة بشكل أقوى ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه فيما هو قادم.

وسيغيب السومة عن مواجهة الأهلي واستقلال دونشبة الطاجيكي، غدًا الثلاثاء في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.