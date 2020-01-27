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المؤشر علي بُعد خطوات من النصر

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كتب: أحمد مجدي 0 تبليغ

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الإثنين 27 يناير 2020

اقتربت إدارة نادي النصر من التعاقد مع لاعب النادي الاهلي سلمان المؤشر بعد أن أنهت التفاوض معه، والإتفاق على كامل بنود العقد ولم يتبق سوى التوقيع والاعلان رسميًا.

 

وأكدت مصادر أن إدارة نادي النصر اتفقت على التوقيع مع لاعب النادي الأهلي سلمان المؤشر بعد رفضه التجديد مع ناديه.

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وذكرت المصادر أن سلمان المؤشر وضع شرطـًا من أجل الرحيل عن الراقي والانضمام إلى أي نادٍ بما فيهم النصر وهو الحصول على مبلغ مالي يتخطى الـ3 ملايين ريال في الموسم بجانب التوقيع على عقد تتخطى مدته العامين ونصف العام.

 

والجدير بالذكر أن إدارة الراقي ستبذل قصارى جهدها من أجل تجديد عقد اللاعب خوفًا من التفريط فيه وعدم القدرة على إيجاد بديله.

 

وأعلن نادى النصر السعودى، تعاقده مع عبد المجيد الصليهم، نجم وسط فريق الشباب، رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فى صفقة انتقال حر ليصبح أول صفقات “العالمى” فى الميركاتو الحالي، حيث ينافس الفريق بقوة على التتويج بلقب الدورى السعودى للمحترفين بعد تصدره جدول الترتيب بنهاية الدور الأول للموسم الجارى 2019-2020.

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