شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: غياب قفشة عن لقاء النجم الساحلي «رؤية فنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن اللاعب محمد مجدي قفشة غاب مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، أمس الأحد، لأسباب فنية.

وردًا على سؤال إسلام الشاطر، مقدم برنامج «ملعب الأهلي»، عن غياب قفشة للإصابة، قال «عبدالحفيظ»: «قفشة سليم، وغيابه رؤية فنية، وسيتواجد في المران بشكل طبيعي».

حقق الأهلي الفوز على النجم الساحلي بهدف نظيف سجله جونيور أجايي، ليتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.