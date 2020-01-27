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شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتلي جي تي».. أحدث سيارات محمد صلاح الفارهة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أضاف الدولي المصري محمد صلاح، سيارة جديدة إلى مجموعة السيارات الفارهة التي يمتلكها، وهي «بنتلي جي تي».
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية، أن الفرعون المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اشترى السيارة «بنتلي جي تي» الفخمة، والتي يصل سعرها إلى 210 آلاف دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يملك مجموعة مميزة من السيارات الفارهة، والتي بدأها بالسيارة تويوتا كامري، ثم اشترى بعد ذلك عدة سيارات فخمة أخرى وهي لامبورجيني أفينتادور، ومرسيديس جي إل أي، وأودي كيو 7، ومرسيديس إس إل إس.
وذكرت الصحيفة إن السيارة بنتلي كونتينتال جي، التي اقتناها صلاح مؤخرًا تعد السيارة الثانية من ناحية الشعبية بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سيارة رينج روفر.
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