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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد اقتراب عودته.. برشلونة يتلقى تحذيرات بشأن عثمان ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
كشفت صحيفة سبورت الاسبانية اليوم الاثنين عن اقتراب عودة عثمان ديمبيلي من الإصابة التي لحقت به في مباراة برشلونة امام بوروسيا دورتموند بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نهاية شهر نوفمبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي دخل في مرحلة التعافي بعد مشاركته بالأمس في جزء من تدريبات الفريق الجماعية.
وأفادت الصحيفة بأن الجهاز الطبي يحذر النادي الكتالوني بعدم المجازفة بالفرنسي وإعطائه الوقت الكافي للتعافي.
وأكدت الصحيفة رغبة الاسباني كيكي سيتيين المدير الفني لفريق الكامب نو في إشراك ديمبيلي في مباراة فريقه أمام نابولي بدور ثمن النهائي بالتشامبيونزليج في 25 فبراير القادم.
ويعاني برشلونة من فقدان لويس سواريز بسبب إجرائه عملية جراحية في الركبة تبعده عن الملاعب قرابة الموسم ومع ويرى سيتين أن عودة ديمبيلي ستفرق مع الفريق الكثير.
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