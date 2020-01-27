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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتيتا: موستافي لديه مستقبل طويل الأمد في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
شدد مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، على انه يمكن أن يكون لشكودران موستافي دور كبير في خططه.
وحاول النادي بيع لاعب أكاديمية إيفرتون السابق خلال نوافذ الانتقالات الثلاث الأخيرة، لكنه لم يعثر على أي طالب شراء.
لكن أرتيتا قال: "لقد عملت مع لاعبين مثله، ولدي زملاء في الفريق مثله وهناك دائماً لحظة يخطئ فيها اللاعب".
وتابع: "يمكنني قبول خطأ، لا مشكلة. ما لن أقبله هو شخص يرتكب خطأً ثم يتوقف عن اللعب ولا يريد الكرة ولا يريد اتخاذ القرارات. هذا اللاعب غير مقبول في فريقنا".
وتابع: "لكن موستافي، بعد الحادث أمام تشيلسي، حاول أن يلعب كل مرة، وذهب لكل تحد، ووضع جسده على المحك".
واضاف: "لقد ارتكب خطأ، وفي يوم آخر سيكون شخصًا آخر ولديه مستقبل طويل الأمد في أرسنال".
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