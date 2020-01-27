ارتيتا: موستافي لديه مستقبل طويل الأمد في أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

شدد مدرب ​أرسنال​، ​ميكيل أرتيتا​، على انه يمكن أن يكون ل​شكودران موستافي​ دور كبير في خططه.



وحاول النادي بيع لاعب أكاديمية ​إيفرتون​ السابق خلال نوافذ الانتقالات الثلاث الأخيرة، لكنه لم يعثر على أي طالب شراء.

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لكن أرتيتا قال: "لقد عملت مع لاعبين مثله، ولدي زملاء في الفريق مثله وهناك دائماً لحظة يخطئ فيها اللاعب".

وتابع: "يمكنني قبول خطأ، لا مشكلة. ما لن أقبله هو شخص يرتكب خطأً ثم يتوقف عن اللعب ولا يريد الكرة ولا يريد اتخاذ القرارات. هذا اللاعب غير مقبول في فريقنا".

وتابع: "لكن موستافي، بعد الحادث أمام ​تشيلسي​، حاول أن يلعب كل مرة، وذهب لكل تحد، ووضع جسده على المحك".

واضاف: "لقد ارتكب خطأ، وفي يوم آخر سيكون شخصًا آخر ولديه مستقبل طويل الأمد في أرسنال".