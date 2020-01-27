شكرا لقرائتكم المصري يبدأ معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الاثنين في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الجيش بالسويس.

ومن جانبه أكد إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدى، أن تسرع مهاجميه أمام مرمى نواذيبو الموريتانى كان السبب الرئيسى فى تأخر إحراز هدف الفوز حتى الدقائق الأخيرة فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية، فى الجولة الخامسة من البطولة الكونفدرالية والتى انتهت بفوز المصري بهدف لا شىء سجله سعيدو سيمبوريه.

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وأضاف جلال أن تحقيق اينوجو رينجرز النيجيري لمفاجأة بالفوز على مضيفه فريق بيراميدز بهدف لا شلاء قبل اللقاء مباشرة أضفى مزيداً من التوتر على المباراة، خاصة مع رغبة لاعبي المصري في حسم المباراة مبكراً قبل السفر الى مدينة اينوجو النيجيرية لملاقاة فريق اينوجو المنتشي بشدة بفوزه المفاجئ على بيراميدز، وهو الفوز الذي قلب الموازين في المجموعة.

ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبيه على مجهودهم الكبير طوال شوطي المباراة، وهو ما تكلل في النهاية بإحراز هدف الفوز والصعود لدور الثمانية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعاً في طرق اللعب للمصري بهدف تحقيق الفوز سواء بمباريات الدوري أو الكونفيدرالية.