شكرا لقرائتكم حمدي فتحي: كنت بهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت: "كنت بهرب من المدرسة من أجل مشاهدة الأهلي في اليابان، وقتها كان عمري 10 أو 11 عام والمباريات كانت في التاسعة صباحًا" .
أضاف لاعب وسط النادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن يكون له شقيق بإسم "أحمد"، ليكون لقبه أحمد فتحي، مثل جوكر القلعة الحمراء ومنتخب الفراعنة المخضرم أحمد فتحي.
واستكمل حمدي فتحي: "مثلي الأعلى محليًا حسام غالي، وعالميًا سيرجيو بوسكيتس.
كما كشف حمدي فتحي عن موعد عودته إلى المشاركة، قائلاً: "عودتي للملاعب ستكون في مايو المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر حمدي فتحي: كنت بهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.