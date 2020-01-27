شكرا لقرائتكم حمدي فتحي: كنت بهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت: "كنت بهرب من المدرسة من أجل مشاهدة الأهلي في اليابان، وقتها كان عمري 10 أو 11 عام والمباريات كانت في التاسعة صباحًا" .

أضاف لاعب وسط النادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن يكون له شقيق بإسم "أحمد"، ليكون لقبه أحمد فتحي، مثل جوكر القلعة الحمراء ومنتخب الفراعنة المخضرم أحمد فتحي.

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واستكمل حمدي فتحي: "مثلي الأعلى محليًا حسام غالي، وعالميًا سيرجيو بوسكيتس.

كما كشف حمدي فتحي عن موعد عودته إلى المشاركة، قائلاً: "عودتي للملاعب ستكون في مايو المقبل".