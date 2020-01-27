شكرا لقرائتكم الأهلي يستعد لحسم موقعة الهلال السوداني بأم درمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الواحدة ظهر اليوم الأثنين، استعداده لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب أم درمان، في الجولة السادسة، والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وحقق الأهلي فوزا ثمينا أمس على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بتطعيم اللاعبين والجهاز الفني؛ استعدادا للسفر للسودان لمواجهة الهلال السبت المقبل.

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وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.