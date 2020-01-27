شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصري عصر اليوم، الاثنين، فى معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة عشرة من الدورى، والتى تجمعه بنظيره الجونة والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غدٍ الأربعاء باستاد الجيش بالسويس.

وخاض المصرى مساء أمس الأحد مباراته بالجولة الخامسة من الكونفدرالية والتى جمعته بضيفه فريق نواذيبو الموريتانى على استاد الإسكندرية وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف سجله البوركينابى سعيدو سيمبوريه ليضمن المصرى الصعود إلى دور الثمانية من البطولة للمرة الثانية فى تاريخه.

من جانبه أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أن تسرع مهاجميه أمام مرمى نواذيبو الموريتانى كان السبب الرئيسى فى تأخر إحراز هدف الفوز حتى الدقائق الأخيرة فى المباراة.

Advertisements

وأضاف جلال أن تحقيق اينوجو رينجرز النيجيرى لمفاجأة بالفوز على مضيفه فريق بيراميدز بهدف نظيف قبل اللقاء مباشرة أضفى مزيداً من التوتر على المباراة، خاصة مع رغبة لاعبى المصرى فى حسم المباراة مبكراً قبل السفر الى مدينة اينوجو النيجيرية لملاقاة فريق اينوجو المنتشى بشدة بفوزه المفاجئ على بيراميدز، وهو الفوز الذى قلب الموازين فى المجموعة.

ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبيه على مجهودهم الكبير طوال شوطى المباراة، وهو ما تكلل فى النهاية بإحراز هدف الفوز والصعود لدور الثمانية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعاً فى طرق اللعب للمصرى بهدف تحقيق الفوز سواء بمباريات الدورى أو الكونفيدرالية.

ونجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوز مثير على نواذيبيو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء أحرزه سعيدو سيمبوريه فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 9 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة ويتأهل مع بيراميدز لدور الثمانية للكونفيدرالية.