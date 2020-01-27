شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة دوري مراكز الشباب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتنص لائحة البطولة على مشاركة أصحاب المركز الأول من كل محافظات مصر الـ 27، بالإضافة الى اختيار 5 فرق من الـ 27 فريقا أصحاب المركز الثانى على مستوى المحافظات ليكتمل عقد دور الـ 32، الذى سيقام بنظام خروج المغلوب، وستقام مبارياته على ملاعب محايدة بالمدن الشبابية.

وستقام مباريات دور الـ 32 على 3 أيام هم 2 و3 و4 فبراير المقبل، ثم دور الـ 16 أيام 9 و10 و11 من نفس الشهر، ودور الثمانية يومى 16 و17، ونصف النهائى يومى 23 و24 فبراير، ثم يقام النهائى مطلع مارس المقبل.

ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 150 ألف جنيها، وصاحب المركز الثانى على 100 ألف جنيها، والممركز الثالث على 70 ألف جنيها، والرابع على 50 ألف جنيها.

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وكانت مراكز شباب كل من الشرابية وأبو النمرس وبهادة والعمراوى وأبو المطامير ووادى الرمل وسبورتنج وفيصل والمحسمة المحطة وشبرانبات وشيبا وكفر الباجور ومنشأة عبد الرحمن وأبوقطفة والروضة وفرحات وبلفيا وبنى مزار والواسطى وفؤاد عباس والحسينات والبصيلية وأقطية وأبوزنيمة والقصير والمنيرة قد فازت بالمركز الأول على مستوى محافظات مصر.

يذكر أن وزير الرياضة حرص على تهنئة منتخب اليد بفوزه بلقب البطولة الأفريقية لكرة اليد وتأهله لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 مؤكدا ان هذا يٌعد امتدادًا للنهضة الرياضية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليًا وذلك بفضل الرعاية والدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للرياضة المصرية والتى أفرزت العديد من الإنجازات وتتضح معالمها يومًا بعد يوم من خلال العديد من الإنجازات التى يسعد بها الشعب المصرى فى العديد من اللعبات وفى مختلف المحافل والمناسبات الرياضية القارية والعالمية.